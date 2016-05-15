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До окончания декларационной кампании по НДФЛ осталась неделя

27.04.17 13:14

Всего неделя осталась до окончания срока сдачи налоговых деклараций 3-НДФЛ, напоминает Управление ФНС по Новогородской области. Отчитаться о своих доходах за 2016 год российские граждане обязаны до 2 мая 2017 года.

Налоговую декларацию необходимо подать в налоговый орган по месту регистрации (месту жительства). При этом личное присутствие не обязательно.

Декларацию можно направить через своего представителя, по почте с описью вложения, послать по электронной почте либо передать через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". В последнем случае заполнить декларацию онлайн можно без скачивания специальной программы, уточняют в налоговой службе. Сервис позволяет автоматически переносить персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет удобные подсказки. Это помогает избежать ошибок.

На сайте ФНС есть возможность заполнения налоговой декларации и с помощью компьютерной программы "Декларация", которая находится в свободном доступе. Она поможет правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган.

Успеть подать декларацию необходимо, если в 2016 году вы продавали имущество. К примеру, квартиру, находившуюся в собственности менее минимального срока владения

Обязанность отчитаться о доходах есть также у тех, кто получал недвижимость, транспорт, акции, паи в дар от людей, не являющихся близкими родственниками, имел доход в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и других, основанных на риске игр, или доход от источников, находящихся за пределами России - например, от депозита в иностранном банке.

Задекларировать полученные в 2016 году доходы должны также индивидуальные предприниматели (не перешедшие на спецрежимы), нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие специалисты, занимающиеся частной практикой.

Непредставление налоговой декларации по налогу на доходы физлиц наказывается штрафом в пять процентов от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня завершения декларационной компании. Правда, не более 30 процентов от суммы налога и не менее тысячи рублей. Если доход в декларации был "занижен" в стремлении сэкономить на налоге, нарушителя ждут более суровые санкции - штраф в 20 процентов от суммы налога.

Заплатить налог надо не позднее 17 июля 2017 года. За каждый день просрочки в процентах от неуплаченной суммы налога начисляются пени. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка.

В большинстве случаев НДФЛ удерживается непосредственно при выплате физлицу дохода налоговыми агентами, напоминают в налоговой службе. В роли такого агента может выступать, к примеру, работодатель. В таких случаях декларировать полученный доход гражданину не нужно.

Если налоговый агент не удержал налог при выплате дохода, с 1 января 2016 года декларацию предоставлять также не требуется. Налоговый орган самостоятельно направит гражданину уведомление на уплату налога. В этом случае подоходный налог нужно будет заплатить не позднее 1 декабря 2017 года.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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