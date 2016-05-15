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В Омской области расширили список видов деятельности для ИП на УСН и ПСН по ставке 0%

27.04.17 14:48

Законодательное Собрание Омской области приняло изменения в Закон Омской области от 16 июля 2015 года № 1768-ОЗ «Об отдельных вопросах установления налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения», направленные на стимулирование предпринимательства и самозанятости.

Необходимость изменений была продиктована вступлением в действие нового классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2), а также продлением «налоговых каникул» до 1 января 2021 года.

Законопроект, принятый во втором чтении, значительно расширил перечень видов экономической деятельности, по которым на территории Омской области установлена налоговая ставка в размере 0% для впервые зарегистрированных ИП на УСН и ПСН и осуществляющих деятельность в производственной, научной и социальной сферах, а также сфере бытовых услуг населению.

Добавились 53 вида экономической деятельности для впервые зарегистрированных ИП на УСН и 10 видов экономической деятельности для ИП на ПСН. В указанный закон, к примеру, дополнительно включены парикмахерские и косметические услуги, чеканка и гравировка ювелирных изделий, ремонт мебели, бытовой техники, часов, изготовление ключей и некоторые другие виды деятельности.

Министерство экономики Омской области рассчитывает, что налоговыми льготами дополнительно смогут воспользоваться еще около 450 ИП, сообщается на сайте бизнес-омбудсмена.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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