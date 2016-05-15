На территории Удмуртии установлены налоговые льготы для налогоплательщиков, осуществляющих инвестиционную деятельность

Управление ФНС Удмуртской республики напоминает, что региональным законодательством установлены налоговые льготы по налогу на прибыль для тех налогоплательщиков, которые осуществляют инвестиционную деятельность в регионе.



На территории республики существуют два основных Закона, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности:

Закон Удмуртской Республики от 22.06.2006 № 26-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»;

Закон Удмуртской Республики от 05.03.2003 № 8-РЗ «О налоговых льгтах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности».



С 1 января 2017 года вступили в действие следующие изменения, внесенные Законом Удмуртской Республики от 04.07.2016 № 46-РЗ «О внесении изменений в некоторые Законы Удмуртской Республики»:

снижены и введены дополнительные налоговые ставки, подлежащие зачислению в региональный бюджет для организаций - участников региональных инвестиционных проектов (РИП). Прежнее содержание соответствующих статей приведено в соответствие с требованиями главы 3.3 Налогового кодекса РФ;

введено новое понятие - специальные инвестиционные контракты (СПИК).



Пунктами 1.5 и 1.5-1 статьи 284 Налогового кодекса РФ для организаций - участников региональных инвестиционных проектов установлена налоговая ставка 0 процентов по налогу на прибыль, подлежащему уплате в федеральный бюджет.



Согласно п.1 и п.2 ст.1.1. Закона УР № 8-РЗ установлены пониженные налоговые ставки в размере 10% и 0% по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты Удмуртской Республики.



Нововведения не касаются организаций, реализующих инвестиционные проекты, которые включены в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики с присвоением статуса приоритетного проекта и связаны с осуществлением капитальных вложений (статья 2 Закона УР № 8-РЗ).



Для всех случаев применения пониженных налоговых ставок налога на прибыль налогоплательщиком должно быть выполнено условие (пункт 1 статьи 284.3 Налогового кодекса РФ):

доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, должны составлять не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.



Более подробная информация о порядке предоставления налоговых преференций организациям, участвующим в осуществлении инвестиционной деятельности на территории Удмуртской Республики, размещена в новостном блоке раздела «Налог на прибыль организаций».