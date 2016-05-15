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На территории Удмуртии установлены налоговые льготы для налогоплательщиков, осуществляющих инвестиционную деятельность

27.04.17 15:14

Управление ФНС Удмуртской республики напоминает, что региональным законодательством установлены налоговые льготы по налогу на прибыль для тех налогоплательщиков, которые осуществляют инвестиционную деятельность в регионе.

 На территории республики существуют два основных Закона, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности:

  • Закон Удмуртской Республики от 22.06.2006 № 26-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»;
  • Закон Удмуртской Республики от 05.03.2003 № 8-РЗ «О налоговых льгтах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности».


С 1 января 2017 года вступили в действие следующие изменения, внесенные Законом Удмуртской Республики от 04.07.2016 № 46-РЗ «О внесении изменений в некоторые Законы Удмуртской Республики»:
снижены и введены дополнительные налоговые ставки, подлежащие зачислению в региональный бюджет для организаций - участников региональных инвестиционных проектов (РИП). Прежнее содержание соответствующих статей приведено в соответствие с требованиями главы 3.3 Налогового кодекса РФ;
 введено новое понятие - специальные инвестиционные контракты (СПИК).

 Пунктами 1.5 и 1.5-1 статьи 284 Налогового кодекса РФ для организаций - участников региональных инвестиционных проектов установлена налоговая ставка 0 процентов по налогу на прибыль, подлежащему уплате в федеральный бюджет.

 Согласно п.1 и п.2 ст.1.1. Закона УР № 8-РЗ установлены пониженные налоговые ставки в размере 10% и 0% по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты Удмуртской Республики.

 Нововведения не касаются организаций, реализующих инвестиционные проекты, которые включены в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики с присвоением статуса приоритетного проекта и связаны с осуществлением капитальных вложений (статья 2 Закона УР № 8-РЗ).

 Для всех случаев применения пониженных налоговых ставок налога на прибыль налогоплательщиком должно быть выполнено условие (пункт 1 статьи 284.3 Налогового кодекса РФ):
 доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, должны составлять не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

 Более подробная информация о порядке предоставления налоговых преференций организациям, участвующим в осуществлении инвестиционной деятельности на территории Удмуртской Республики, размещена в новостном блоке раздела «Налог на прибыль организаций».

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