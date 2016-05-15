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В Карельской УФНС создан оперативный штаб по внедрению онлай-касс

27.04.17 17:37

Уполномоченный по защите прав предпринимателей и УФНС Карелии будут контролировать вопросы, связанные с внедрением онлайн - касс в республике в режиме работы оперативного штаба.

Как пояснила бизнес-омбудсмен Елена Гнётова: «Оперативный штаб создан на базе УФНС Карелии для того, чтобы с максимально возможной быстротой помогать предпринимателям решать вопросы, возникающие у них в связи с переходом на онлайн - кассы. О необходимости оперативного контроля за внедрением закона заявлял ранее и Глава ФНС Михаил Мишустин, и бизнес-омбудсмен Борис Титов».

На заседаниях штаба рассматриваются как конкретные обращения субъектов предпринимательства, так и результаты оперативного ситуационного мониторинга. Внимательно отслеживаются случаи завышения цен на кассы и фискальные накопители, факты принуждения к заключению договоров с центрами технического обслуживания. Определяются конкретные мероприятия для широкого информирования. Уже сегодня работает горячая телефонная линия для предпринимателей.

В каждой налоговой инспекции открыты классы, где специально подготовленными специалистами оказываются консультации по актуальным и проблемным вопросам переходом на онлайн – кассы, помогают зарегистрировать кассовые аппараты. В ближайшее время членами штаба планируется проведение круглых столов и встреч с предпринимателями в муниципалитетах республики.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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