ЦБ установил предельные значения для определения сделок с заинтересованностью

Центробанк Указанием от 31.03.2017 N 4335-У установил предельные значения размера сделок в зависимости от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Предельные значения устанавливаются в соответствии с пп.12 п.2 ст.81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и абзацем одиннадцатым п.7 ст. 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".



Предельные значения размера сделок составляют при стоимости активов: