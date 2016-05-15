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ЦБ установил предельные значения для определения сделок с заинтересованностью

27.04.17 16:44

Центробанк Указанием от 31.03.2017 N 4335-У установил предельные значения размера сделок в зависимости от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Предельные значения устанавливаются в соответствии с пп.12 п.2 ст.81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и абзацем одиннадцатым п.7 ст. 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Предельные значения размера сделок составляют при стоимости активов:

  • не более 25 миллиардов рублей - 20 миллионов рублей;
  • от 25 миллиардов до 100 миллиардов рублей - 50 миллионов рублей;
  • от 100 миллиардов до 1 триллиона рублей - 500 миллионов рублей;
  • от 1 триллиона до 2 триллионов рублей - 1 миллиард рублей;
  • более 2 триллионов рублей - 2 миллиарда рублей.
     
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