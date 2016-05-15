Бухгалтеры ищут нормативные документы на просторах Интернета

В «Красном уголке бухгалтера», нашей группе на сайте Facebook, организован опрос на тему поиска нормативных документов.

В тройку лидеров по результатам опроса вошли Консультант+, Клерк.ру и просторы интернета.

Борис Мальцев, отмечая, что платные системы все же удобнее бесплатных, поинтересовался у коллег, почему они выбрали вариант поиска в Интернете. Что это – стремление сэкономить или есть какие-то другие причины? Любопытно.

Между тем участники обсуждения поясняют, что нет смысла платить за то, что можно получить бесплатно. Кто-то считает такой варианта поиска более быстрым.

А как вы ищете нужную информацию?

Своим опытом поиска «нормативки» бухгалтеры делятся в комментариях к опросу на сайте Facebook, а также в блоге ТоТ на нашем сайте в теме «Как я ищу нормативные документы».