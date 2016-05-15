Бухгалтеры ищут нормативные документы на просторах Интернета
27.04.17 16:02
В «Красном уголке бухгалтера», нашей группе на сайте Facebook, организован опрос на тему поиска нормативных документов.
В тройку лидеров по результатам опроса вошли Консультант+, Клерк.ру и просторы интернета.Борис Мальцев, отмечая, что платные системы все же удобнее бесплатных, поинтересовался у коллег, почему они выбрали вариант поиска в Интернете. Что это – стремление сэкономить или есть какие-то другие причины? Любопытно.
Между тем участники обсуждения поясняют, что нет смысла платить за то, что можно получить бесплатно. Кто-то считает такой варианта поиска более быстрым.
А как вы ищете нужную информацию?
Своим опытом поиска «нормативки» бухгалтеры делятся в комментариях к опросу на сайте Facebook, а также в блоге ТоТ на нашем сайте в теме «Как я ищу нормативные документы».