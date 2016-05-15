Минфин разъяснил порядок применения льготы по налогу на имущество с высоким классом энергоэффективности

ФНС своим письмом № БС-4-21/6430 от 06.04.2017 направила разъяснения Минфина от 05.04.2017 N 03-05-04-01/19875 о порядке применения льготы по налогу на имущество организаций в отношении квартир в многоквартирном доме, имеющем высокий класс энергетической эффективности.

Пунктом 21 статьи 381 НК предусмотрено освобождение от налога на имущество организации, - в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности. Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 N 18 утверждены

Требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов. Класс энергетической эффективности включается в энергетический паспорт многоквартирного дома .

Таким образом льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная пунктом 21 статьи 381 НК, должна применяться в отношении имеющих высокий класс энергетической эффективности вновь вводимых многоквартирных домов, в том числе являющихся их неотъемлемой частью квартир и иных помещений при наличии энергетического паспорта многоквартирного дома.