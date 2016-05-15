ФНС разъяснила некоторые вопросы маркировки меховых изделий
28.04.17 13:47
Меховые изделия, ввозимые на территорию РФ, должны быть промаркированы красным цветом фона КиЗ, и сведения о них, включающие в том числе регистрационный номер декларации на товары, в случае если данная информация не поступила в ИР маркировки от таможенных органов, должны быть переданы в ИР маркировки.
Такое разъяснение дает ФНС в письме № БА-4-19/7111@ от 14.04.2017.
Кроме того, в данном письме ФНС также разъяснила вопрос безвозмездной передачи маркированного товара и реализации товара через комиссионера.