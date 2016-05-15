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ИП могут уменьшить транспортный налог на плату в «Платон»

28.04.17 15:47

Согласно статье 361.1 НК РФ, освобождаются от налогообложения по транспортному налогу физические лица в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре «Платон», если сумма платы, уплаченная в налоговом периоде в отношении такого транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период.

Если сумма исчисленного налога в отношении транспортного средства, зарегистрированного в реестре, превышает сумму платы, уплаченную в отношении такого транспортного средства в данном налоговом периоде, налоговая льгота предоставляется в размере суммы платы путем уменьшения суммы налога на сумму платы.

Причем установленные статьей 361.1 НК РФ основания применения налоговой льготы не зависят от регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/5548@ от 27.03.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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