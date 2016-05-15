Госдума завела официальные аккаунты в соцсетях c открытыми комментариями. И это страшно

Госдума завела официальные аккаунты в соцсетях. Об этом сообщается на странице нижней палаты парламента в Facebook.

27 апреля, в День российского парламентаризма, мы начинаем наш долгий путь по освещению думской повестки в социальных сетях

Страницы Госдумы можно найти в Facebook, Instagram, "Вконтакте", "Одноклассниках", Twitter и Telegram.

Сообщения в социальных сетях не дублируют друг друга. На канале в Telegram выходят новости, во "Вконтакте" размещаются познавательные посты и разъяснительные заметки.

"Ведомости" писали неделю назад, что подбирать контент для социальных сетей госдумы будут профессиональные журналисты. Для каждой площадки разработают свой формат подачи новостей.

Самое забавное, конечно же, в этих аккаунтах - это открытые комментарии. И наш народ имеет пока возможность их открыто высказывать. Читайте аккуратно, комментарии содержат обсценную лексику.