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Госдума завела официальные аккаунты в соцсетях c открытыми комментариями. И это страшно

27.04.17 19:19
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Госдума завела официальные аккаунты в соцсетях. Об этом сообщается на странице нижней палаты парламента в Facebook.

27 апреля, в День российского парламентаризма, мы начинаем наш долгий путь по освещению думской повестки в социальных сетях

Страницы Госдумы можно найти в FacebookInstagram, "Вконтакте", "Одноклассниках", Twitter и Telegram

Сообщения в социальных сетях не дублируют друг друга. На канале в Telegram выходят новости, во "Вконтакте" размещаются познавательные посты и разъяснительные заметки. 

"Ведомости" писали неделю назад, что подбирать контент для социальных сетей госдумы будут профессиональные журналисты. Для каждой площадки разработают свой формат подачи новостей.

Самое забавное, конечно же, в этих аккаунтах - это открытые комментарии. И наш народ имеет пока возможность их открыто высказывать. Читайте аккуратно, комментарии содержат обсценную лексику.

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