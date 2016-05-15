В Оренбургской области внесли изменения в региональный закон о ПСН

Законодатели Оренбургской области внесли поправки в региональный закон "О патентной системе налогообложения", закон от 21.04.2017 № 341/75-VI-ОЗ опубликован на Официальном интернет-портале

правовой информации.

Согласно внесенным изменениям, с 2018 года размер потенциального дохода по видам деятельности будет индексироваться на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый на конкретный год в соответствии с пунктом 9 статьи 346.43 НК РФ.

Коэффициент-дефлятор устанавливает Минэкономразвития.

