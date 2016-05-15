Получить налоговый вычет можно у работодателя, не заполняя декларацию

Для того, чтобы получить имущественный налоговый вычет при приобретении или строительстве жилья, а также социальные вычеты на лечение и обучение, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования гражданину не обязательно по окончании года подавать декларацию о доходах в налоговую инспекцию. Налоговый кодекс предоставляет налогоплательщикам право получить эти вычеты у одного или нескольких налоговых агентов (работодателей) по своему выбору, причем вычеты могут быть предоставлены до окончания налогового периода, в котором на них возникло право. Об этом напоминает Управление ФНС по Московской области.



В инспекцию по месту жительства налогоплательщик предоставляет заявление и комплект документов, подтверждающих право на получение вычета. В течение месяца, рассмотрев заявление и документы, налоговый орган подготовит уведомление о подтверждении права на вычет. Получив его, гражданин может обратиться в бухгалтерию предприятия, на котором работает, с соответствующим заявлением. Работодатель обязан предоставить вычет при получении от работника уведомления, выданного налоговым органом.



Если начисленная налогоплательщику работодателем в течение года сумма дохода оказалась недостаточной для предоставления вычета в полном объеме (например, в случае получения имущественного вычета), налогоплательщик (при наличии других доходов, облагаемых по ставке 13%) вправе по окончании года представить в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию о доходах или получить новое уведомление для предоставления работодателем остатка по вычету на следующий год.



Подробности порядка получения налоговых вычетов и перечень необходимых документов можно посмотреть на сайте ФНС России в разделе «Граждане платят налоги», «Получение налогового вычета».