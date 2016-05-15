В аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым не поступило ни одной жалобы по замене кассовой техники

Вопросы масштабной замены контрольно-кассовой техники, проходящей в настоящее время в Крыму, обсудили представители налоговых органов и общественных организаций при участии Уполномоченного по защите прав предпринимателей Светланы Лужецкой. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС Республики Крым.

Как заявил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачёв, на сегодняшний момент заменена треть всего крымского парка ККТ – это более 4 тысяч аппаратов.



На встрече присутствовали более десятка общественных организаций, представляющих интересы крымских предпринимателей. Были обсуждены вопросы дефицита новой контрольно-кассовой техники, время регистрации аппаратов, а также техническая готовность налоговых служб к обработке фискальных данных, которые будут поступать из сотен тысяч хозяйствующих субъектов. Роман Наздрачёв заверил, что существующие в стране Центры обработки данных протестированы на такой объем работы и полностью готовы к приёму документов.



От предпринимательского сообщества прозвучали претензии в адрес своих коллег – компаний, которые в массовом порядке заключили договора на поставку ККТ и сейчас не справляются с объемами и сроками поставок оборудования. Налоговые органы в таких случаях призывают предпринимателей заключать прямые контракты с заводами-производителями, количество которых в настоящее время увеличилось.

В адрес налоговиков не прозвучало ни одной претензии, как с точки зрения сопровождения процедуры замены ККТ, так и в целом по вопросам взаимодействия с фискальной службой.