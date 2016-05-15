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Путин поручил внести изменения в законы, чтоб улучшить защищенность персональных данных россиян

28.04.17 12:17

В целях повышения информационной безопасности государственных информационных систем в РФ и защищённости персональных данных граждан России президент Владимир Путин поручил премьер-министру обеспечьте внесение изменений в федеральные законы.

Как сообщается на сайте Кремля, следует предусмотреть следующие принципы обработки данных в государственных информационных системах:

минимизацию состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на информационные системы задач;

обязательность учёта и регистрации всех действий и идентификации всех участников, связанных с обработкой персональных данных в информационных системах; декларирование и согласование порядка обработки персональных данных с целями их обработки;

хранение персональных данных в электронном виде в информационных системах по месту возникновения таких данных;

определение межведомственного запроса как преимущественного способа получения в информационных системах сведений об объекте (субъекте).

Выполнить поручения следует до 1 декабря 2017 года.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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