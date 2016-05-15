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Уплату акциза на бензин с НПЗ могут переложить на АЗС

28.04.17 15:17

Российские нефтяные компании предлагают перенести уплату акциза на топливо с нефтеперерабатывающих заводов на владельцев автозаправочных станций.

Идея рассматривалась около года назад, но тогда нефтяники не встретили понимания в Минфине. В 2016 году предприятия обратились с письмом по поводу переноса акциза на АЗС к президенту Владимиру Путину на фоне роста акцизов.

Источник «Известий» в ведомстве подтвердил, что позиция осталась неизменной. В Минфине отмечают, что администрировать уплату акциза на 15-20 тыс. АЗС несопоставимо сложнее, чем на 30 НПЗ.

Однако в данный момент этот вопрос находится на рассмотрении уполномоченных ведомств, так как является одной из опций реформы налогообложения в нефтяной отрасли.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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