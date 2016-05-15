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ИП могут получить пособие по нетрудоспособности, вступив в добровольные правоотношения с ФСС

28.04.17 16:18

ИП, адвокаты, нотариусы, члены КФХ и семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера не подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, но могут воспользоваться этим видом социального страхования, вступив в добровольные правоотношения с ФСС.

В этом случае они становятся застрахованными лицами, и у них появляется гарантированное право на получение пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, напомнили в отделении ФСС по Республике Карелия.

Размер страховых взносов для этой категории застрахованных определяется исходя из стоимости страхового года, которая рассчитывается как произведение минимального размера оплаты труда и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз. В 2017 году стоимость страхового года составляет 2 610 рублей (7500 руб. х 2,9% х 12).

Если вы решили уплатить взносы в 2017 году, то право на получение пособий появится в 2018 году. За средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, принимается МРОТ, установленный федеральным законом на день наступления страхового случая.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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