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Правительство одобрило проект закона о курортном сборе

28.04.17 16:44

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов  27 апреля представил на заседании Правительства РФ  законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Об этом сообщается на сайте Министерства.

Законопроект предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
   
В ходе эксперимента предполагается с учётом особенностей курортной и туристской сфер основных российских курортов апробировать различные механизмы курортного сбора. По итогам будет принято решение о его введении на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения.

Собранные средства, согласно законопроекту, будут иметь целевое назначение. Предусмотрено создание Фонда развития курортной инфраструктуры, в котором будут аккумулироваться бюджетные средства и направляться на первоочередные мероприятия по благоустройству курортных зон, на восстановление и ремонт объектов, предназначенных для открытого доступа и организованного отдыха на курортах.
   
Порядок и сроки исчисления курортного сбора, уплаты и перечисления в бюджет субъекта Федерации, а также порядок информирования о результатах эксперимента, размещения в интернете сведений о построенных, реконструированных, благоустроенных и отремонтированных объектах курортной инфраструктуры будут устанавливаться регионами.
   
В разработке законопроекта приняли участие Минэкономразвития России, Минтруд России, Минздрав России, Федеральная налоговая служба, Минкультуры России и Минфин России.

С проектом закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае"  можно ознакомиться на сайте Министерства по делам Северного Кавказа.

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