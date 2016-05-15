Клерк.Ру
 

Ура! Поздравляем ИПБ России с юбилеем

28.04.17 18:50
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Искренне (и не рекламы ради!) коллектив «Клерка» поздравляет наших уважаемых коллег из Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России с серьезной рубежной датой - 20-летием.

Почему мы любим ИПБ России:

  • он дает бухгалтерам возможность становиться лучшими в профессии, а значит, нравиться не только себе, но и начальству;
  • вся информация по бухучету и налогообложению, которая идет от спикеров ИПБ России, всегда стопроценто проверена и компетентна (а это уже нам, журналистам, повод порадоваться);
  • он нас сплочает и дает ощущение профессионального единства.

Да что уж там! Просто с Днем рождения, дорогой Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 20 лет - это уже серьезно. 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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