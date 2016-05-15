Ура! Поздравляем ИПБ России с юбилеем
28.04.17 18:50
Искренне (и не рекламы ради!) коллектив «Клерка» поздравляет наших уважаемых коллег из Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России с серьезной рубежной датой - 20-летием.
Почему мы любим ИПБ России:
- он дает бухгалтерам возможность становиться лучшими в профессии, а значит, нравиться не только себе, но и начальству;
- вся информация по бухучету и налогообложению, которая идет от спикеров ИПБ России, всегда стопроценто проверена и компетентна (а это уже нам, журналистам, повод порадоваться);
- он нас сплочает и дает ощущение профессионального единства.
Да что уж там! Просто с Днем рождения, дорогой Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 20 лет - это уже серьезно.
20 лет это хороший возраст!
Много пройдено и впереди ещё горизонты огромные.
Присоединяюсь к поздравлениям.
:-)