Ура! Поздравляем ИПБ России с юбилеем

Искренне (и не рекламы ради!) коллектив «Клерка» поздравляет наших уважаемых коллег из Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России с серьезной рубежной датой - 20-летием.

Почему мы любим ИПБ России:

он дает бухгалтерам возможность становиться лучшими в профессии, а значит, нравиться не только себе, но и начальству;

вся информация по бухучету и налогообложению, которая идет от спикеров ИПБ России, всегда стопроценто проверена и компетентна (а это уже нам, журналистам, повод порадоваться);

он нас сплочает и дает ощущение профессионального единства.

Да что уж там! Просто с Днем рождения, дорогой Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 20 лет - это уже серьезно.