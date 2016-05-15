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Автомастерская на УСН вправе применять пониженные тарифы взносов при соблюдении ряда условий

02.05.17 16:47

Для организаций, применяющих УСН, основным видом экономической деятельности которых является, в частности, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, установлен пониженный тариф страховых взносов в размере 20% .

Вышеназванные плательщики применяют пониженный тариф страховых взносов при выполнении ими одновременно трех условий:

1) соблюдение критерия о применении УСН;

2) доля доходов плательщика от реализации продукции или оказанных услуг по основному виду деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов;

3) доходы плательщика за налоговый период не превышают 79 млн рублей.

Учитывая изложенное, автосервис на УСН вправе уплачивать страховые взносы по пониженному тарифу при соблюдении вышеуказанных условий о доле доходов по данному виду деятельности и сумме доходов за налоговый период.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-15-06/20175 от 05.04.2017.

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