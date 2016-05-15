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Реализация еды с доставкой на дом не подпадает под ЕНВД

02.05.17 15:47

ЕНВД может применяться в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания.

В связи с этим в отношении предпринимательской деятельности по реализации собственной кулинарной продукции с доставкой потребителям на дом (в офис организации) ЕНВД применяться не может.

В аналогичном порядке ЕНВД не может применяться в отношении предпринимательской деятельности по реализации собственной кулинарной продукции с условием самостоятельного вывоза такой продукции потребителем, независимо от того, что такие услуги оказываются бюджетной организации по государственному или муниципальному контракту.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/20439 от 06.04.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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