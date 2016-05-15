Большинство бухгалтеров любят 1С

Две недели назад, рассказывая о критических замечаниях пользователей в адрес программы 1С, мы спросили наших читателей о причинах использования именно этой программы.

Напомним, по результатам опроса, проведенного, в частности, в нашей группе на сайте Facebook, именно 1С стала абсолютным лидером среди других программ, которые бухгалтеры используются для учета. При этом в комментариях к опросу некоторые его участники выразили недовольство программой, которую они, тем не менее, продолжают использовать.

Кого же больше среди пользователей 1С – реальных поклонников или тех, кто вынужден пользоваться ей, не испытывая особого восторга?

Как показали результаты очередного опроса, больше половины бухгалтеров (52%) пользуются 1С потому, что им нравится эта программа.

37% пользователей 1С ответили, что не испытывают восторга от нее, но обстоятельства складываются так, что им приходится мириться с использованием именно этой программы.