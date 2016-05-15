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В рамках камеральной проверки текущего периода ИФНС запрашивает документы по декларации трехлетней давности

02.05.17 12:45

Компания получила из ИФНС требование о даче пояснений и предоставлении документов в рамках камеральной проверки декларации по НДС. Казалось бы, обычная ситуация. Но проблема в том, что «камералят» декларацию за 4 квартал 2016 года, а пояснения налоговики хотят получить по декларации за 2 квартал 2014, хотя срок проверки по ней давно истек.

Такой историей поделилась с коллегами модератор нашего форума.

Из ИФНС пришло требование по НДС.
На основании ст.88 НК в рамках камералки по НДС за 4 кв 2016 просят предоставить пояснения и кучу документов по НДС за 2 кв 2014, на основании п.4 ст.31 НК.
1) Срок камералки за 2 кв 2014 давно прошел
2) Пояснения по этой декларации уже давали 2 года назад (без документов)
3) Причем тут п.4 ст.31 НК?

Коллеги, кому-нибудь приходило такое требование, когда начали про Ерему, закончили про Фому камералка одного периода, а доки хотят по другому периоду? Как вы отвечали на это?
- бух2007

А вы не получали подобные требования?

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Требование по НДС за 2014 г.»

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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