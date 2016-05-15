Цены на гостиничные номера могут вырасти из-за необходимости платить агентский НДС за Booking

Популярный сервис Booking.com в феврале зарегистрировался в ФНС как плательщик НДС, но будет уплачивать этот налог за пользователей — физлиц. Администрации отелей (юрлица и ИП) должны делать это самостоятельно как налоговые агенты.

Напомним, соответствующие разъяснения, в частности, дает Минфин в письме № 03-07-08/19589 от 04.04.2017 и ФНС в письме № СД-4-3/6100@ от 03.04.17.

Единственное, что может избавить ООО или ИП от уплаты агентского НДС, — наличие у иностранной организации российского представительства, которое и предоставляет услугу, то есть если договор заключается именно с российским юрлицом.

У Booking.com есть российское представительство — ООО «Букинг. Ком Русиа», зарегистрированное еще в 2009 году. Однако оно не предоставляет услуги по бронированию, пишут «Известия».

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев напомнил, что ФНС проще администрировать налоги российских компаний, чем иностранных. Невозможно все инофирмы, оказывающие услуги через интернет, поставить на учет в России, хоть ФНС и стремится к этому. Российские партнеры Booking будут обязаны уплачивать НДС, что скажется на пользователях — цены будут повышаться.

Никита Исаев напомнил, что Booking обеспечивает более 50% всех бронирований отелей в России и берет довольно большую комиссию: от 18 до 25%. То есть цены на проживание, по его подсчетам, вырастут минимум на 4%. Но деваться некуда: гостиницам невыгодно избавляться от партнера с такой большой долей рынка.