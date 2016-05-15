Минфин утвердил несколько федеральных стандартов бухучета для госсектора

Минфин утвердил несколько федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора:

Утвержденные стандарты применяются начиная с 1 января 2018 года, первая отчетность в соответствии с новыми документами будет сдаваться за 2018 год.