В 14 регионах России пени по налогу на имущество физлиц будут начисляться с 1 мая 2017 года

Регионы, на территории которых с 2015 года введен налог на имущество физлиц исходя из кадастровой стоимости, вправе принять закон, который переносит сроки начисления пени за неуплату налога на 1 мая 2017 года. Об этом напоминает пресс-служба ФНС РФ.



Данным правом воспользовались 14 регионов: Республика Бурятия, Карачаево-Черкесская Республика, Амурская, Владимирская, Ивановская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Ярославская области и Москва.



Такое решение могли принять как субъекты РФ, которые перешли на расчет налога по кадастровой стоимости на все объекты налогообложения (всего в 2015 году – 28 субъектов Российской Федерации), так и регионы, в которых налог за 2015 год рассчитываться исходя из кадастровой стоимости лишь на объекты административно-делового и торгового назначения, вошедшие в перечень, сформированный в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса (всего 29 субъектов Российской Федерации).



Таким образом, начиная с 1 мая, в случае неоплаты либо несвоевременной оплаты физическими лицами налога на имущество по кадастровой стоимости, в вышеуказанных регионах начинает начисляться пеня за каждый день просрочки в размере равной одной трехсотой действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Для расчета пеней по налогу предлагаем воспользоваться нашим калькулятором.