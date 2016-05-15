Клерк.Ру
 

В порядок ведения кассовых операций внесут изменения

02.05.17 16:17
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ЦБ подготовил проект Указания о внесении изменений в Указание Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». Документ опубликован сегодня на портале проектов НМА.

Указанием, в частности, предусмотрено, что при оформлении приходного кассового ордера 0310001 в электронном виде квитанция к приходному кассовому ордеру 0310001 может направляться вносителю наличных денег по его просьбе на предоставленный им адрес электронной почты.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Аноним
, Москва
квитанция к приходному кассовому ордеру 0310001 может направляться вносителю наличных денег по его просьбе на предоставленный им адрес электронной почты.

 

так она ж все равно без подписи. В чем смысл? Присоединяюсь к предыдущему оратору
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