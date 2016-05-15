В порядок ведения кассовых операций внесут изменения

ЦБ подготовил проект Указания о внесении изменений в Указание Банка России от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». Документ опубликован сегодня на портале проектов НМА.

Указанием, в частности, предусмотрено, что при оформлении приходного кассового ордера 0310001 в электронном виде квитанция к приходному кассовому ордеру 0310001 может направляться вносителю наличных денег по его просьбе на предоставленный им адрес электронной почты.