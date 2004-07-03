Бывший ИП при продаже помещения не может применить имущественный вычет по НДФЛ

В 2011 ИП приобрел нежилое помещение и использовал его в предпринимательской деятельности. В августе 2013 года деятельность физического лица в качестве ИП была прекращена, а в ноябре этого же года нежилое помещение было продано. Как посчитать НДФЛ с продажи? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/37018 от 14.06.2017.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса при определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета при продаже имущества. Кроме того, вместо получения указанного вычета он может уменьшить доходы на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

Однако данное положение не применяются в отношении доходов, полученных от продажи недвижимого имущества и (или) транспортных средств, которые использовались в предпринимательской деятельности.

Исходя из изложенного налогоплательщик не вправе уменьшить сумму своих доходов, полученных от продажи, в частности, недвижимого имущества, которое использовалось в предпринимательской деятельности, на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества, учитывая, что указанный налогоплательщик не имеет права на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в определении КС от 29.03.2016 N 487-О возможность применения имущественного налогового вычета при продаже имущества для целей исчисления и уплаты НДФЛ не распространяется на ИП, использующих имущество в предпринимательской деятельности.

Равным образом в этом случае у налогоплательщика, прекратившего деятельность в качестве предпринимателя, отсутствует возможность воспользоваться правом на уменьшение суммы облагаемых доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением таких доходов.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 статьи 221 НК при исчислении налоговой базы по НДФЛ право на получение профессиональных налоговых вычетов имеют физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность, в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.

При этом на вопрос о правомерности отнесения суммы расходов на уменьшение налоговой базы по НДФЛ после прекращения деятельности в качестве ИП Минфин не ответил, мотивируя тем, что это связано с оценкой конкретной хозяйственной ситуации, а такие обращения не рассматриваются.