Расходы на сертификацию продукции можно учесть при расчете налога на прибыль

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 264 НК к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, в том числе относятся расходы налогоплательщика на сертификацию продукции и услуг.

В случае если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

Согласно пункту 2 статьи 318 НК РФ сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного периода.

При этом датой осуществления расходов в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные работы (оказанные услуги) является дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода.

Таким образом, расходы на сертификацию могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на дату предъявления организации документов, служащих основанием для произведения расчетов, при условии, что такие расходы соответствуют требованиям статьи 252 НК РФ.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-06/1/35781 от 08.06.2017.