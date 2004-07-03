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Расходы на сертификацию продукции можно учесть при расчете налога на прибыль

28.06.17 15:47

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 264 НК к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, в том числе относятся расходы налогоплательщика на сертификацию продукции и услуг.

В случае если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.

Согласно пункту 2 статьи 318 НК РФ сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного периода.

При этом датой осуществления расходов в виде расходов на оплату сторонним организациям за выполненные работы (оказанные услуги) является дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного (налогового) периода.

Таким образом, расходы на сертификацию могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на дату предъявления организации документов, служащих основанием для произведения расчетов, при условии, что такие расходы соответствуют требованиям статьи 252 НК РФ.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-06/1/35781 от 08.06.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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