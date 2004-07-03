Отпускные сотрудников, занятых на вредных работах, облагаются взносами по доптарифу

Работник, занятый на работе с вредными условиями труда, находится в отпуске. Облагаются ли начисления за этот период взносами по доптарифу? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-15-06/36267 от 09.06.2017.

Дополнительные тарифы страховых взносов на ОПС применяются в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".

При этом упомянутые страховые взносы по дополнительным тарифам, так же как и страховые взносы по основным тарифам, начисляются в общеустановленном порядке на все выплаты и вознаграждения в пользу работника, признаваемые объектом обложения, за исключением сумм, поименованных в статье 422 НК.

Работник, занимающий должность на работе с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда, но при этом отсутствующий на работе в связи с нахождением в ежегодном оплачиваемом отпуске, учебном отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, в связи временной нетрудоспособностью и т.д., продолжает считаться занятым на вышеуказанных работах.

Таким образом, выплаты в пользу вышеуказанного работника, занимающего должность на работе с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда, начисляемые в месяце нахождения работника в упомянутых отпусках или в периоде временной нетрудоспособности, в полном объеме подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке, в том числе на ОПС по дополнительным тарифам.