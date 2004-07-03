Клерк.Ру
 

ИФНС, сравнивая РСВ и 6-НДФЛ, находит несоответствия, которых нет

28.06.17 12:42

Камеральная проверка расчета по страховым взносам за 1 квартал 2017 года продолжается и посетители нашего форума делятся информацией о ее ходе.

Про вопросы ИФНС к тем, у кого в РСВ заявлены выплаты иностранцам, читать здесь.

Про вопросы ИФНС к тем, у кого в РСВ заявлены необлагаемые выплаты, читать здесь.

Про рекомендации ИФНС тем, чьи сотрудники не знают свой ИНН, читать здесь.

Про вопросы ИФНС к тем, у кого есть обособленные подразделения, читать здесь.

А вот очередные «вести с полей». Накануне наша читательница рассказала о новой претензии ИФНС. Налоговикам не понравилось несоответствие показателей РСВ и 6-НДФЛ. Причем, сравнивая эти две формы, ИФНС отталкивается от суммы НДФЛ, отраженной в строке 040 формы 6-НДФЛ. Разделив ее на 13%, налоговики рассчитывают получить сумму выплат, отраженную в РСВ. Но ребус не сходится.

Дело в том, что сумма НДФЛ, как правило, не составляет ровно 13% от суммы дохода по причине налоговых вычетов – стандартных, имущественных, социальных.

Из текста письма ФНС .......... "Установлено наличие расхождения между начисленными страховыми взносами по расчету за 1 квартал 2017г. и суммой страховых взносов, определяемой расчетным путем исходя из суммы исчисленного НДФЛ по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2017г.
Расчет формулы выглядит следующим образом ((строка 040 Расчета 6-НДФЛ за исключением сумм исчисленного дохода в виде дивидендов (строка 045))*100/13) х 22% - сумма РСВ за 1 квартал 2017 года.
Прошу проанализировать данную информацию и предоставить пояснения причин наличия расхождения. В случае, если отчетность представлена некорректно, необходимо предоставить уточненную отчетность.
1_030 (КНД 1151111) = 29029.66
Расчетная формула ((1_040-1_045)х100/13)х22% (КНД 1151099) = 24101.85
Расхождение : 4927.81 ]
Исполнитель - ...................................."

А то что есть налоговые вычеты по НДФЛ ФНС не интересуют ?
Странно как то ...
- nad5555

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «требование из фнс о пересчете страховых взносов за 1квартал 17г. по 6НДФЛ за 1кв 2017»

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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3 мнения
<b>Модератор</b>
бух2007
Непонятно, почему они берут за основу сумму НДФЛ, если в 6-НДФЛ уже есть доход. Хотя доход тоже бывает облагаемым НДФЛ, но не облагаемым взносами
Люди которым это нравится
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ИФНС требует документы и пояснения по выплатам в РСВ, которые не облагаются взносами
 
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