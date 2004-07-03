ИФНС, сравнивая РСВ и 6-НДФЛ, находит несоответствия, которых нет

Камеральная проверка расчета по страховым взносам за 1 квартал 2017 года продолжается и посетители нашего форума делятся информацией о ее ходе.

Про вопросы ИФНС к тем, у кого в РСВ заявлены выплаты иностранцам, читать здесь.

Про вопросы ИФНС к тем, у кого в РСВ заявлены необлагаемые выплаты, читать здесь.

Про рекомендации ИФНС тем, чьи сотрудники не знают свой ИНН, читать здесь.

Про вопросы ИФНС к тем, у кого есть обособленные подразделения, читать здесь.

А вот очередные «вести с полей». Накануне наша читательница рассказала о новой претензии ИФНС. Налоговикам не понравилось несоответствие показателей РСВ и 6-НДФЛ. Причем, сравнивая эти две формы, ИФНС отталкивается от суммы НДФЛ, отраженной в строке 040 формы 6-НДФЛ. Разделив ее на 13%, налоговики рассчитывают получить сумму выплат, отраженную в РСВ. Но ребус не сходится.

Дело в том, что сумма НДФЛ, как правило, не составляет ровно 13% от суммы дохода по причине налоговых вычетов – стандартных, имущественных, социальных.

Из текста письма ФНС .......... "Установлено наличие расхождения между начисленными страховыми взносами по расчету за 1 квартал 2017г. и суммой страховых взносов, определяемой расчетным путем исходя из суммы исчисленного НДФЛ по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2017г.

Расчет формулы выглядит следующим образом ((строка 040 Расчета 6-НДФЛ за исключением сумм исчисленного дохода в виде дивидендов (строка 045))*100/13) х 22% - сумма РСВ за 1 квартал 2017 года.

Прошу проанализировать данную информацию и предоставить пояснения причин наличия расхождения. В случае, если отчетность представлена некорректно, необходимо предоставить уточненную отчетность.

1_030 (КНД 1151111) = 29029.66

Расчетная формула ((1_040-1_045)х100/13)х22% (КНД 1151099) = 24101.85

Расхождение : 4927.81 ]

Исполнитель - ...................................."



А то что есть налоговые вычеты по НДФЛ ФНС не интересуют ?

Странно как то ...

- nad5555

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «требование из фнс о пересчете страховых взносов за 1квартал 17г. по 6НДФЛ за 1кв 2017»