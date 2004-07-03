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Излишне уплаченную госпошлину можно вернуть или зачесть

29.06.17 15:47

Согласно пункту 6 статьи 333.40 НК плательщик государственной пошлины имеет право на зачет излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины в счет суммы государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного действия.

Указанный зачет производится по заявлению плательщика, предъявленному в уполномоченный орган (должностному лицу), в который (к которому) он обращался за совершением юридически значимого действия. Заявление о зачете может быть подано в течение трех лет со дня принятия соответствующего решения суда о возврате государственной пошлины из бюджета или со дня уплаты этой суммы в бюджет.

Зачет излишне уплаченной госпошлины может быть произведен судом по заявлению плательщика при представлении им решения, определения и справки суда, свидетельствующих об обстоятельствах, являющихся основанием для возврата госпошлины, а также платежных документов, подтверждающих ее уплату.

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы госпошлины по делам, рассматриваемым в судах, а также мировыми судьями, подается в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело.

Таким образом, по мнению ФНС России, выраженному в письме № БС-3-11/4036@ от 14.06.2017, до момента подачи заявления на возврат излишне уплаченной суммы госпошлины в налоговый орган заявитель имеет право на зачет сумм госпошлины в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 333.40 НК, в том числе в случае принятия соответствующего решения суда о возврате государственной пошлины (выдача справки об обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного возврата излишне уплаченной суммы государственной пошлины).

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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