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Забыли уведомить ИФНС о прекращении участия в иностранной компании? Штрафа не будет

30.06.17 10:47

Подпунктом 1 пункта 3.1 статьи 23 НК установлено, что налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, месту жительства физлица о своем участии в иностранных организациях в случае, если доля такого участия превышает 10%.

Такое уведомление представляется в срок не позднее трех месяцев с даты возникновения (изменения доли) участия в такой иностранной организации, являющегося основанием для представления такого уведомления

Пунктом 3 статьи 25.14 НК также предусмотрено, что в случае прекращения участия в иностранных организациях налогоплательщик информирует об этом налоговый орган в срок не позднее трех месяцев с даты прекращения участия.

При этом необходимо отметить, что основанием для возникновения ответственности, предусмотренной пунктом 2 статьи 129.6 НК, является невыполнение или надлежащее выполнение налогоплательщиком обязанности по уведомлению налоговых органов о своем участии в иностранных организациях в случае, если доля такого участия превышает 10%.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание содержание сведений, раскрываемых в случае прекращения участия налогоплательщика в иностранных организациях (об отсутствии участия в иностранных организациях), предусмотренная пунктом 2 статьи 129.6 НК ответственность при непредставлении указанных сведений не возникает.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-12-12/2/36868 от 14.06.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Если доля участия в иностранных организациях превышает 10%, следует уведомить ИФНС
 
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