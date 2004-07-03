Как маркировать поношенные шубы

ФНС в своем письме № БА-3-19/4027@ от 14.06.2017 разъяснила вопрос о маркировке контрольными знаками изделий из натурального меха, полученных по договору комиссии от физлиц, а также об ответственности за оборот немаркированных товаров и нарушение порядка маркировки.

При вводе в оборот меховых изделий, полученных от физлиц, необходимо осуществить их описание в информационном ресурсе, обеспечивающем учет и хранение достоверных данных о товарах по соответствующей товарной номенклатуре на портале Ассоциации автоматической идентификации.

При этом в случае описания товаров, бывших в употреблении и полученных от физических лиц, участники оборота товаров указывают причину отсутствия сведений - "отсутствует, получено от физического лица", если неизвестны следующие сведения:

1. наименование производителя товара (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя);

2. страна происхождения товара;

3. дата и номер декларации соответствия.

Товары, достоверные сведения о которых (в том числе сведения об обороте товаров) не переданы в ИР маркировки, считаются немаркированными (товарами без маркировки).

За оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка маркировки таких товаров на территории РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.