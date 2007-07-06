Госпошлину вернут налогоплательщику, даже если уплатило ее иное лицо

Госпошлину за налогоплательщика уплатило иное лицо. Как ее вернуть? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-05-06-03/36715 от 14.06.2017.

Согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 45 НК уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. При этом иное лицо не вправе требовать возврата из бюджета уплаченного за налогоплательщика налога.

В том случае, если государственная пошлина уплачена иным лицом, на основании пункта 3 статьи 333.40 НК РФ с заявлением о возврате излишне уплаченной государственной пошлины должен обратиться плательщик государственной пошлины (т.е. лицо, в отношении которого должно быть совершено юридически значимое действие) в орган, уполномоченный совершать данное действие.