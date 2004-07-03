Реестры застрахованных лиц по допвзносам следует сдать в ПФР до 20 июля

Отделение ПФР по Свердловской области информирует страхователей-работодателей о необходимости представления Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию во 2 квартале 2017 года, в срок не позднее 20 июля 2017 года

Для страхователей-работодателей с численностью работников 25 и более человек установлена обязанность представлять реестры в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

За несоблюдение страхователями порядка представления реестров застрахованных лиц Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ предусмотрено применение финансовых санкций:

• за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов - размере 1000 рублей.

• за непредставление страхователями в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений – в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.