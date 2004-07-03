Росстат утвердил формы по основным фондам на 2018 год

Росстат утвердил несколько форм статистического наблюдения за основными фондами. Приказом № 428 от 26.06.2017 г. обновлены формы:

№ 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»;

№ 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций»;

№ 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду»;

№ 11-НА «Сведения о наличии, движении и составе контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации).

Форма № 11 и № 11 НА предназначены для всех организаций, кроме субъектов малого предпринимательства и НКО, форма 11 (краткая) для некоммерческих организаций, а форма № 11 (сделка) для всех организаций, кроме микропредприятий.

Утвержденная отчетность будет представляться в 2018 г. за период 2017 г.