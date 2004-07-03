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Для налога на прибыль по доходам от облигаций утвердят новые КБК

28.06.17 11:05

На регистрации в Минюсте находится Приказ Минфина от 09.06.2017 №87н, которым, в том числе, вносятся изменения в КБК.

Документом, в частности, планируется утвердить новые КБК по налогу на прибыль от доходов по облигациям.

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по обращающимся облигациям российских организаций номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года –

18210101090011000110 (налог)

182 1 01 01090 01 2100 110 (пени)

182 1 01 01090 01 3000 110 (штраф)

Отметим, что до регистрации в Минюсте данный Приказ не применяется.

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