ФНС приглашает потестировать новый Личный кабинет физлица

ФНС России приглашает пользователей принять участие в тестировании первой очереди новой версии Личного кабинета физического лица. Версия разработана по итогам анкетирования с учетом предложений и замечаний налогоплательщиков, отмечает пресс-служба ведомства



Оценить новую версию Личного кабинета можно по ссылке. Для оценки функционала нужно выполнить тестовые задания и ответить на вопросы.



В рамках первой очереди предоставляется возможность посмотреть тестовый раздел «Мои объекты», где отображаются сведения об объектах собственности (недвижимом имуществе, земельных участках, транспорте) и их характеристиках (кадастровой стоимости, мощности двигателя и пр.). Подробную информацию по каждому объекту можно просмотреть в «Карточке объекта». Пользователю предлагаются задания, например, изменить кадастровый номер у квартиры или выяснить, сколько и за какой объект необходимо заплатить налогов в этом году, оплатить налоги через онлайн банк-партнер ФНС России или сформировать платежное поручение. По окончании задания налогоплательщик может оценить, насколько удобен и понятен интерфейс Личного кабинета, долго ли пришлось искать ту или иную информацию.



Обратите внимание, что новая версия Личного кабинета является демонстрационной и не содержит реальных данных физического лица.