Уточнен перечень банков, которые могут выдавать банковскую гарантию налогоплательщикам

На основании п.1 ст.74.1 НК РФ В случае изменения сроков исполнения обязанностей по уплате налогов обязанность по уплате налога может быть обеспечена банковской гарантией. Причем банковская гарантия должна быть предоставлена банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям. Указанный перечень формируется Минфином на основании сведений, полученных их ЦБ.

Сегодня на своем сайте Минфин опубликовал вышеназванный перечень, в который вошли 280 банков.

Ознакомиться с перечнем можно здесь.