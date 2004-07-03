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В возврате налога по истечении трех лет с момента уплаты отказать!

28.06.17 16:16
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Управление ФНС Сахалинской области сообщает о том, что к ним обращаются налогоплательщики с заявлениями о возврате излишне уплаченного налога, уплаченного более трех лет назад, а так же о восстановлении пропущенного срока на возврат таких платежей.

Однако налоговые органы отказывают в удовлетворении заявлений и вот почему.

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 21 Налогового кодекса РФ дано право налогоплательщику на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, пеней и штрафов.

По закону зачет или возврат излишне уплаченных налогов производится налоговым органом на основании заявления налогоплательщика в течение трех лет со дня уплаты суммы налога (пункт 7 статьи 78 Налогового кодекса РФ).

Налоговым органам не предоставлено право восстановления пропущенных сроков, установленных действующим законодательством для совершения определенных действий, независимо от причин пропуска, а также применения положений Гражданского кодекса РФ о сроке исковой давности.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Если был оплачен аванс по налогу (например, УСН за квартал), то трехлетний срок считают с момента подачи декларации за год.
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