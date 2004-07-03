Очередной "подарок" к отчетному периоду: внесены изменения в расчет 4-ФСС

Фонд социального страхования преподнес очередной "подарок" бухгалтерам в преддверие отчетного периода: сегодня опубликован приказ от 07.06.2017 № 275 "О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 381 "Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения".

Изменения внесены в титульный лист расчета, в таблицу 2 и в порядок заполнения расчета.

Документ официально опубликован сегодня и вступит в силу через 10 дней после публикации. Т.е. уже после начала отчетного периода. По какой форме ФСС собирается принимать отчетность, пока непонятно.