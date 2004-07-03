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Очередной "подарок" к отчетному периоду: внесены изменения в расчет 4-ФСС

28.06.17 15:05

Фонд социального страхования преподнес очередной "подарок" бухгалтерам в преддверие отчетного периода: сегодня опубликован приказ от 07.06.2017 № 275 "О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 381 "Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения".

Изменения внесены в титульный лист расчета, в таблицу 2 и в порядок заполнения расчета.

Документ официально опубликован сегодня и вступит в силу через 10 дней после публикации. Т.е. уже после начала отчетного периода. По какой форме ФСС собирается принимать отчетность, пока непонятно.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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28 мнений
Клерк
rezedaa
, Казань

Молодцы. Пора профессию бухгалтер переводить в категорию бухгалтер-испытатель, с самым высоким коэффициентом по травмам на производстве: бессонница, частичная потеря памяти и другие различные профзаболеваниям 

Клерк
Manul666
, Рязань

Лидия Анатольевна, Вы писали:

Напишите, пожалуйста, чего ФССу не хватило в старом отчете, и что добавили?

 

Скорее всего, поля местами поменяли, как обычно.
В голове моей опилки :)
Анжелика Ник
, Ярославль
на титульнике коды для бюджетников меняются, а далее изменения для реорганизованных организаций и снятых с учета обособок..(последнее не понятно)
Клерк
Кошки Рyлят
, Москва
Походу, с пьяных глаз кто-то писал 
- "дополнить новым подпунктом 11.1.1 следующего содержания:" два раза и с разным содержанием,
- "заменить 11.15 на 11.14.1" - получится "дырка" в нумерации, т.к. после 11.14.1 идет  11.16, а 11.15 отсутствует
- описание строки 18 не соответствует порядку заполнения (п.11.14.1 в новой редакции)
Клерк
YUM
, Санкт-Петербург
Походу, с пьяных глаз кто-то писал 

 не-е, торопились очень.К следующему периоду  приурочить.
А вот будут руки  ломать по уже  законченному или нет - вопрос  открытый! 
Вроде  бы  по Законодательству, действует со следующего  отчетного периода, но...товарищи клали на эти законы, крупно  и  регулярно!

Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург

Тоже хотелось бы знать, когда вступит в силу. Собиралась 1 июля распечатать уже отчёт, до отъезда гендира в отпуск.

<b>Модератор</b>
Над.К
Вроде бы по Законодательству, действует со следующего отчетного периода,

 

Нет такого в законе о взносах НС и ПЗ. Они же не попадают под НК.

Тоже хотелось бы знать, когда вступит в силу.

 

Через 10 дней после официальной публикации. Я вот никогда не помню дату, от которой считать  ))  7 или 8 июля. А уж как ФСС собирается выкручиваться, непонятно.
Клерк
Кошки Рyлят
, Москва
 а в бумажном...?

 А в бумажном примут любой, тем более если по почте отправить.

ФСС самая лояльная контора. Если сдавать в оффлайне, принимают в любой форме и любые цифры исправят/допишут в бланке прямо при приемке.

Клерк
YUM
, Санкт-Петербург
 А в бумажном примут любой, тем более если по почте отправить.

 не  забывайте, что ФСС  нынче просто  ...почтовый ящик. Принять-то  примут, а потом   роботы из ФНСовской проги начнут  изгаляться: то  не так, сюда - не  эдак...

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Аноним
, Ульяновск
Не парюсь с фсс никогда. Захожу на портал фсс, загружаю из программы готовый отчет , проверяю , скачиваю в новой редакции и все ок. 
Клерк
Gaz_21
, Нальчик
Из пустого в порожнее))))) Имитация серьезнейшего умственного труда, иначе как объяснить зачем ФСС вообще нужен если все отдали на растерзание ФНС))) смешно !!!!
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Мнения
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