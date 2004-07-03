Очередной "подарок" к отчетному периоду: внесены изменения в расчет 4-ФСС
Фонд социального страхования преподнес очередной "подарок" бухгалтерам в преддверие отчетного периода: сегодня опубликован приказ от 07.06.2017 № 275 "О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 381 "Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения".
Изменения внесены в титульный лист расчета, в таблицу 2 и в порядок заполнения расчета.
Документ официально опубликован сегодня и вступит в силу через 10 дней после публикации. Т.е. уже после начала отчетного периода. По какой форме ФСС собирается принимать отчетность, пока непонятно.
Главное, вовремя - аккурат за два дня до начала отчетного периода
Молодцы. Пора профессию бухгалтер переводить в категорию бухгалтер-испытатель, с самым высоким коэффициентом по травмам на производстве: бессонница, частичная потеря памяти и другие различные профзаболеваниям
Лидия Анатольевна, Вы писали:
не-е, торопились очень.К следующему периоду приурочить.
А вот будут руки ломать по уже законченному или нет - вопрос открытый!
Вроде бы по Законодательству, действует со следующего отчетного периода, но...товарищи клали на эти законы, крупно и регулярно!
Тоже хотелось бы знать, когда вступит в силу. Собиралась 1 июля распечатать уже отчёт, до отъезда гендира в отпуск.
сссс...собаки -самки!
В эл.виде форма не имеет значения.
а в бумажном...?
А в бумажном примут любой, тем более если по почте отправить.
ФСС самая лояльная контора. Если сдавать в оффлайне, принимают в любой форме и любые цифры исправят/допишут в бланке прямо при приемке.
не забывайте, что ФСС нынче просто ...почтовый ящик. Принять-то примут, а потом роботы из ФНСовской проги начнут изгаляться: то не так, сюда - не эдак...
А я уже сдала...И не слова в ФСС о новой форме не сказали.. Похоже, они на местах ещё сами не знают о новшестве...
Не всё.