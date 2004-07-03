ФНС внесла изменения в форматы постановлений о взысканиях налогов и взносов

Приказ ФНС РФ от 20 апреля 2017 г. № ММВ-7-6/320@ "Об утверждении формата представления в электронной форме постановления о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка)" прошел регистрацию в Минюсте и опубликован вчера на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения связаны с передачей администрирования страховых взносов в ведение налоговой службы.



