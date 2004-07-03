Клерк.Ру
 

Психам в офисе не место?

29.06.17 11:17
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Читатель нашего форума обратился к коллегам с деликатным вопросом. Дело в том, что один из сотрудников компании стал вести себя неадекватно и у руководства вызывает беспокойство его психическое здоровье. Не опасен ли он для окружающих?

Устроился к нам начальником электрохозяйства мужчина 50 лет. Работы не много зарплата небольшая, взяли по совместительству. Допуск есть. С виду - мужик - как мужик - звезд не хватает, разве что заносчивым сразу по устройству показался - но ведь это - все мы разные...
Пару лет проработал и вот разругался с сотрудницей из другого отдела - не понятно, что они не поделили - у каждого свой участок работы, и вместе время они не проводят.
И полезло из мужика такое (извините) говно - он не просто гадости про нее рассказывает и обзывает по всякому, а еще и распечатал это на принтере, развесил по территории... Длится это уже месяц.
Со мной разговоре (я ему не начальник) тоже не сдерживается. Жестикулирует странно, глаза нехорошо блестят. В общем - напрашивается вопрос, а здоров ли он? Может скрыл чего при устройстве? На основной работе он по другой специальности, не связанной с электричеством.
Вот если возникает необходимость - как выяснить - а можно ли ему вообще дело электрохозяйством иметь?..
- БизнесТерапевт

Участники обсуждения отмечают, что такое поведение сотрудника недопустимо и хама следует поставить на место. Что касается медосмотра, то наши читатели предположили, что медики могут и не обнаружить у неадекватного работника никаких отклонений.

А среди ваших коллег есть странно-агрессивные люди?

Дать совет нашему читателю можно в теме форума «Психическое здоровье сотрудника».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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