Психам в офисе не место?

Читатель нашего форума обратился к коллегам с деликатным вопросом. Дело в том, что один из сотрудников компании стал вести себя неадекватно и у руководства вызывает беспокойство его психическое здоровье. Не опасен ли он для окружающих?

Устроился к нам начальником электрохозяйства мужчина 50 лет. Работы не много зарплата небольшая, взяли по совместительству. Допуск есть. С виду - мужик - как мужик - звезд не хватает, разве что заносчивым сразу по устройству показался - но ведь это - все мы разные...

Пару лет проработал и вот разругался с сотрудницей из другого отдела - не понятно, что они не поделили - у каждого свой участок работы, и вместе время они не проводят.

И полезло из мужика такое (извините) говно - он не просто гадости про нее рассказывает и обзывает по всякому, а еще и распечатал это на принтере, развесил по территории... Длится это уже месяц.

Со мной разговоре (я ему не начальник) тоже не сдерживается. Жестикулирует странно, глаза нехорошо блестят. В общем - напрашивается вопрос, а здоров ли он? Может скрыл чего при устройстве? На основной работе он по другой специальности, не связанной с электричеством.

Вот если возникает необходимость - как выяснить - а можно ли ему вообще дело электрохозяйством иметь?..

- БизнесТерапевт

Участники обсуждения отмечают, что такое поведение сотрудника недопустимо и хама следует поставить на место. Что касается медосмотра, то наши читатели предположили, что медики могут и не обнаружить у неадекватного работника никаких отклонений.

А среди ваших коллег есть странно-агрессивные люди?

Дать совет нашему читателю можно в теме форума «Психическое здоровье сотрудника».