Клерк.Ру
 

Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС

29.06.17 10:14
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В Приморском крае в ходе совещания под руководством регионального бизнес-омбудсмена обсудили вопрос об изменениях в лесном законодательстве, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года №911-р и вступающих в силу с 1 июля 2017 года.

С целью сокращения объемов незаконной лесозаготовки распоряжением вносятся изменения в перечень видов древесины, определяемых в соответствии с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, на которые распространяются требования Лесного кодекса о транспортировке древесины и об учете сделок с ней.

В сферу регулирования лесного законодательства была внесена продукция первичного лесопиления, нормы лесного законодательства об учёте древесины и сделок с ней дополнены десятью видами древесины. Теперь для этих видов пиломатериалов необходимо будет оформлять сопроводительные документы, а все сделки с такого рода продукцией - вносить в ЕГАИС.

Для внесения информация в ЕГАИС и оформления документов, необходимо быть зарегистрированными в системе и иметь усиленную КЭП для подтверждения сделок. Не возникнет сложностей у тех, кто уже работал в ЕГАИС, например, у лесопильных предприятий, закупавших сырьё, однако, теперь они должны будут вносить в систему и продукцию переработки. Особую обеспокоенность вызывают предприятия розничной торговли, выступающие посредниками при продаже пиломатериалов, им потребуется освоить новые требования.

Еще одним актуальным вопросом для предпринимателей является маркировка ценных пород при экспорте. В настоящее время нормативных разъяснений о ее нанесении и осуществлении контроля ее наличия нет, действуют только уже устаревшие ГОСТы 80-х годов. Однако с 1 июля каждая единица вывозимого товара должна иметь маркировку, которая может быть легко повреждена при погрузке, транспортировке и даже во время произведения осмотра сотрудниками таможенной службы, отметили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Важно, что одновременно со вступлением в силу новых требований вступают в силу и нормы ответственности как за их нарушение, так и за неисполнение. Невнесение сделок с древесиной в ЕГАИС или несоблюдение правил перевозки пиломатериалов может грозить административным наказанием в виде штрафа.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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10 мнений
Клерк
НатальяС
, Краснодар
Вот это дурдом! Теперь, если организация или ИП покупает даже 1-2 доски или рейки за 200-300 рублей, им надо регистрироваться в Лесегаис, сдавать отчёты. Электронная подпись 3900 стоит. Это за гранью. Причём первая декларация по сделке не позднее, чем за 1 день до перевозки, а следующая по фактически поставленному товару. По 2 декларации на сделку, то есть на каждую перевозку, считай.
Клерк
Таня GH2
, Нижний Новгород
Причём первая декларация по сделке не позднее, чем за 1 день до перевозки

 

Это вот так?:
договор от 1 июля.-мы должны его подписать на егаисе- 5 июля(крайний срок).
а повезли п/м  -3 июля.
тогда договор надо подписать на егаисе- 2-го июля?
Пожалуйста подскажите.(меня че то путают слова "не позднее-не ранее..)спасибо.

Клерк
Таня GH2
, Нижний Новгород
И вабще с егаисом надо работать только тем,у коГо крепкие нервы,иначе может быть срыв.Не шучу.Слово Егаис-оно везде "страшно",ну типа в рознице,там же тоже от него сразу бросает в жар.А шо делать...Работать-то надо.
Клерк
НатальяС
, Краснодар
Люди, всё ещё хуже. Продавать доски физ лицам можно только, если они паспорт предоставят. И заносить каждую сделку в ЕГАИС.
Люди которым это нравится
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