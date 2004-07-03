Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС

В Приморском крае в ходе совещания под руководством регионального бизнес-омбудсмена обсудили вопрос об изменениях в лесном законодательстве, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года №911-р и вступающих в силу с 1 июля 2017 года.

С целью сокращения объемов незаконной лесозаготовки распоряжением вносятся изменения в перечень видов древесины, определяемых в соответствии с общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, на которые распространяются требования Лесного кодекса о транспортировке древесины и об учете сделок с ней.

В сферу регулирования лесного законодательства была внесена продукция первичного лесопиления, нормы лесного законодательства об учёте древесины и сделок с ней дополнены десятью видами древесины. Теперь для этих видов пиломатериалов необходимо будет оформлять сопроводительные документы, а все сделки с такого рода продукцией - вносить в ЕГАИС.

Для внесения информация в ЕГАИС и оформления документов, необходимо быть зарегистрированными в системе и иметь усиленную КЭП для подтверждения сделок. Не возникнет сложностей у тех, кто уже работал в ЕГАИС, например, у лесопильных предприятий, закупавших сырьё, однако, теперь они должны будут вносить в систему и продукцию переработки. Особую обеспокоенность вызывают предприятия розничной торговли, выступающие посредниками при продаже пиломатериалов, им потребуется освоить новые требования.

Еще одним актуальным вопросом для предпринимателей является маркировка ценных пород при экспорте. В настоящее время нормативных разъяснений о ее нанесении и осуществлении контроля ее наличия нет, действуют только уже устаревшие ГОСТы 80-х годов. Однако с 1 июля каждая единица вывозимого товара должна иметь маркировку, которая может быть легко повреждена при погрузке, транспортировке и даже во время произведения осмотра сотрудниками таможенной службы, отметили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Важно, что одновременно со вступлением в силу новых требований вступают в силу и нормы ответственности как за их нарушение, так и за неисполнение. Невнесение сделок с древесиной в ЕГАИС или несоблюдение правил перевозки пиломатериалов может грозить административным наказанием в виде штрафа.