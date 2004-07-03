Для застройщиков земельный налог вырастет в 2 раза

В Иркутской области на 1805 земельных участках, приобретенных в собственность физическими лицами для осуществления на них жилищного строительства (исключая индивидуальную застройку), не зарегистрированы построенные объекты недвижимости. В УФНС пояснили, что данным налогоплательщикам исчисление земельного налога в течение трехлетнего срока строительства начиная с даты государственной регистрации права на данные участки до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости будет производиться с учетом повышающего коэффициента 2 (п. 15 ст. 396 НК РФ).



Если по истечении трех лет объект недвижимости также не будет зарегистрирован, исчисление налога будет производиться с учетом коэффициента 4 в течение всего периода, превышающего трехлетний срок строительства. Таким образом, владельцу «долгостроя» за земельный участок придется платить дороже.