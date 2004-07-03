Приостановление предпринимательской деятельности не отменяет обязанности по уплате ЕНВД

1 июля 2017 года наступает обязанность всех плательщиков единого налога на вмененный доход по предоставлению налоговой декларации по ЕНВД за 2 квартал 2017 года, напоминает Управление ФНС Мурманской области.

Налоговые органы напоминают, что объектом обложения ЕНВД является вмененный, т.е. потенциально возможный доход налогоплательщика. Следовательно, «вмененщик» рассчитывает и уплачивает ЕНВД исходя из вмененного, а не фактически полученного дохода.



Иными словами, до тех пор, пока организация или индивидуальный предприниматель являются плательщиками ЕНВД (не сняты с учета в этом качестве), необходимо уплачивать налог независимо от наличия или отсутствия реального дохода, а по итогам квартала, в котором деятельность не велась, подать налоговую декларацию и отразить сумму ЕНВД к уплате.



Вместе с тем, если владение или пользование имуществом, необходимым для предпринимательской деятельности прекращено, то физические показатели для исчисления ЕНВД отсутствуют. В таком случае сумма ЕНВД к уплате за соответствующий налоговый период составит 0 рублей.