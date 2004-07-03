С 1 июля 2017 года применяется только новый электронный формат счета-фактуры

С 1 июля 2017 года при составлении электронных счетов-фактур обязательно применяется формат счета-фактуры и формат представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, утвержденные приказом ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@. Об этом напоминает УФНС Архангельской области и Ненецкого АО.



Все процедуры документооборота между участниками электронного взаимодействия при выставлении и получении счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) установлены Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по ТКС с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Минфина России от 10.11.2015 N 174н.



«В период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2020 года налоговыми органами будет обеспечен прием счетов-фактур, созданных в электронной форме в период до 1 июля 2017 года по ранее действовавшему формату, утвержденному приказом ФНС от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@», - обращает внимание заместитель начальника Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Ирэна Сапронова.



Кроме того, с 1 июля 2017 года в обязательном порядке применяются: