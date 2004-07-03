ИФНС придумала новый повод для взыскания штрафов с владельцев ККТ

Был бы налогоплательщик, а повод для штрафа найдется всегда. Видимо так думают некоторые налоговые инспекторы.

Вы успели вовремя купить, установить и зарегистрировать онлайн-ККТ с фискальным накопителем и считаете, что теперь уж никаких претензий от ИФНС по вопросу ККТ к вам быть не может. Не тут-то было…

Встревоженный читатель нашего форума рассказал о требовании ИФНС, в котором налоговики угрожают компании штрафом за неснятие с учета старой ККТ, которая давно не используется.

Мы купили новую он-лайн ККТ. Старую не используем. ИФНС прислала требование о снятии старой ККТ с учета, за неснятие ККТ с учета грозит административной ответственностью.

Вчера дозвонилась до налоговой по поводу этого требования вот что они сообщили.

Ответственность за неснятие с учета старой кассы установлена в ст. 14.5 часть 5 КоАП РФ

"5. Непредставление организацией или индивидуальным предпринимателем информации и документов по запросам налоговых органов или представление таких информации и документов с нарушением сроков, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

- Аноним

Участники обсуждения отмечают, что претензии налоговиков необоснованны, и причин для штрафа не имеется.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «ИФНС грозит штрафом за неснятие ККТ с учета».

Напомним, в письме ФНС № ЕД-4-20/11625@ от 19.06.2017 отмечается, что с 1 июля налоговики самостоятельно в одностороннем порядке снимут с учета старые ККТ.

Кроме того, в письме ФНС № ЕД-4-20/25616 от 30.12.2016 также сообщается, что старая ККТ подлежит снятию налоговым органом с регистрационного учета в одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета.