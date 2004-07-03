Как уволить умершего работника

Для увольнения по п.6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ необходимо основание. Когда в смерти работника нет никаких сомнений и факт смерти зарегистрирован в установленном порядке, таким основанием будет свидетельство о смерти, которое выдается органами ЗАГС. Таким образом, основанием прекращения трудового договора с умершим работником будет свидетельство о смерти, представленное его родственниками работодателю, пояснили в ГИТ по Республике Бурятия.

В случаях, когда у работника не было никаких родственников, осуществить погребение и получить свидетельство о смерти вправе иное лицо, взявшее на себя эту обязанность (ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"). И таким лицом, в частности, может быть работодатель.

Если в месте его жительства о нем нет сведений в течение года, то в соответствии со ст. 42 ГК РФ этот гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц. Кто является заинтересованным лицом - законодатель не разъясняет. В первую очередь, конечно, это родные и близкие пропавшего. А в данной ситуации заинтересованным лицом можно признать и работодателя.

Законом предусмотрена возможность выдачи повторного свидетельства о смерти только в случае его утраты, порчи и других случаях отсутствия возможности его использования. А вот получение дубликата или копии работодателем для подтверждения факта смерти не предусмотрено. Поэтому, если родственники умершего по каким-либо причинам не принесли свидетельство, взять его в органе ЗАГС у работодателя не получится. Как только работодатель получил свидетельство, ему следует на эту же дату издать приказ, который может быть составлен по унифицированной форме Т-8.

Согласно ст. 84.1 ТК РФ днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы сотрудника, за исключением случаев, когда он фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством сохранялось место работы (должность). В данной ситуации это правило не применяется и датой прекращения трудового договора с умершим будет день смерти, указанный в свидетельстве.

Днем прекращения трудового договора с работником, объявленным умершим, будет день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим или дата, установленная в самом решении.

В случае признания работника безвестно пропавшим следует считать днем прекращения трудового договора также или дату вступления решения суда в законную силу, или дату, указанную в решении.

Если на момент ликвидации работодатель не получил соответствующее решение суда, то уволить по п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ работника он не может. И основанием расторжения трудового договора будет именно п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем. Трудовую книжку пропавшего без вести работника в этом случае придется сдать в архив.