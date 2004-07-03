Клерк.Ру
 

Как уволить умершего работника

29.06.17 16:19
1

Для увольнения по п.6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ необходимо основание. Когда в смерти работника нет никаких сомнений и факт смерти зарегистрирован в установленном порядке, таким основанием будет свидетельство о смерти, которое выдается органами ЗАГС. Таким образом, основанием прекращения трудового договора с умершим работником будет свидетельство о смерти, представленное его родственниками работодателю, пояснили в ГИТ по Республике Бурятия.

В случаях, когда у работника не было никаких родственников, осуществить погребение и получить свидетельство о смерти вправе иное лицо, взявшее на себя эту обязанность (ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"). И таким лицом, в частности, может быть работодатель.

Если в месте его жительства о нем нет сведений в течение года, то в соответствии со ст. 42 ГК РФ этот гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц. Кто является заинтересованным лицом - законодатель не разъясняет. В первую очередь, конечно, это родные и близкие пропавшего. А в данной ситуации заинтересованным лицом можно признать и работодателя.

Законом предусмотрена возможность выдачи повторного свидетельства о смерти только в случае его утраты, порчи и других случаях отсутствия возможности его использования. А вот получение дубликата или копии работодателем для подтверждения факта смерти не предусмотрено. Поэтому, если родственники умершего по каким-либо причинам не принесли свидетельство, взять его в органе ЗАГС у работодателя не получится. Как только работодатель получил свидетельство, ему следует на эту же дату издать приказ, который может быть составлен по унифицированной форме Т-8.

Согласно ст. 84.1 ТК РФ днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы сотрудника, за исключением случаев, когда он фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством сохранялось место работы (должность). В данной ситуации это правило не применяется и датой прекращения трудового договора с умершим будет день смерти, указанный в свидетельстве.

Днем прекращения трудового договора с работником, объявленным умершим, будет день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим или дата, установленная в самом решении.

В случае признания работника безвестно пропавшим следует считать днем прекращения трудового договора также или дату вступления решения суда в законную силу, или дату, указанную в решении.

Если на момент ликвидации работодатель не получил соответствующее решение суда, то уволить по п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ работника он не может. И основанием расторжения трудового договора будет именно п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем. Трудовую книжку пропавшего без вести работника в этом случае придется сдать в архив.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»
Бухгалтерские новости
 
После смерти сотрудника его зарплата и компенсация отпуска не облагаются НДФЛ и взносами
 
Бухгалтерские новости
 
Умерший сотрудник в СЗВ-М
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ
Рубрики
еще
»
Мнения
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № ММВ-20-20/96@ от 27.06.2017»
вчера, 23:34
Аноним прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № ММВ-20-20/96@ от 27.06.2017»
вчера, 23:11
Аноним прокомментировал материал «Работающий пенсионер без зарплаты не имеет права на индексацию пенсии»
вчера, 20:23
Аноним прокомментировал материал «ПФР рекомендует заранее заботиться об оформлении будущей пенсии»
вчера, 19:41
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 19:28
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 15:48
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 14:39
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
вчера, 14:37
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
вчера, 14:37
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
вчера, 14:36
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
вчера, 14:18
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Что случилось с ICQ, Winamp и другими популярными программами из прошлого.»
вчера, 13:43
Аноним прокомментировал материал «Введение онлайн-касс вынудит мелкий бизнес уйти в тень. Так уже было с ЕГАИС»
вчера, 13:21
Аноним прокомментировал материал «УФНС по Омской области отвечает на вопросы плательщиков земельного налога»
вчера, 13:15
Аноним прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
вчера, 13:12
Аноним прокомментировал материал «Пять причин оформить электронный больничный: мнение ФСС»
вчера, 12:54
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
вчера, 12:32
Аноним прокомментировал материал «На какие льготы по налогу на имущество вправе рассчитывать пенсионеры»
вчера, 11:55
Клерк
yante прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 11:50
Аноним прокомментировал материал «Обособленные подразделения»
вчера, 09:18
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 09:12
Аноним прокомментировал материал «Глава ФНС лично распорядился не штрафовать тех, кто не успел купить фискальный накопитель для ККТ»
вчера, 06:36
Аноним прокомментировал материал «Силуанов: снижение тарифа взносов выведет зарплату из тени»
вчера, 02:09
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 00:29
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения»
вчера, 00:12
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения»
вчера, 00:09
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения»
23:59
Аноним прокомментировал материал «БАШЭНЕРГОБАНК»
22:27
Аноним прокомментировал материал «Сбербанк сократит количество бухгалтеров в три раза»
22:18
Аноним прокомментировал материал «200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»»
21:28
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «Сбербанк сократит количество бухгалтеров в три раза»
21:20
Аноним прокомментировал материал «Что случилось с ICQ, Winamp и другими популярными программами из прошлого.»
20:31
Аноним прокомментировал материал «Что случилось с ICQ, Winamp и другими популярными программами из прошлого.»
20:29
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
20:09
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
20:01
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
19:57
еще
 