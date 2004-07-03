Клерк.Ру
 

Сбербанк сократит количество бухгалтеров в три раза

29.06.17 17:01

Сбербанк России в будущем сократит количество бухгалтеров в штате в 3 раза - до 500 человек, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на лекции в Екатеринбурге.

"В Сбербанке работало 33 тыс. бухгалтеров, на сегодняшний день у нас их работает 1,5 тыс., а будет работать 500 человек", - отметил Греф. Срок сокращения штата бухгалтеров топ-менеджер не уточнил, пишет Интерфакс. Он рассказал, что также будет уменьшаться штат андеррайтеров: их численность в течение трех лет сократится с 4,5 тыс. до 1,5 тыс. человек.

"В Сбербанке 6 лет назад в бэк-офисе работало 59 тыс. человек, сегодня работает 12 тыс., в 2018 году будет работать 5 тыс. человек. По нашим оценкам, еще через 3 года будет работать в лучшем случае 1 тыс.", - рассказал топ-менеджер.

В январе финансист говорил, что общее число сотрудников группы Сбербанка к 2025 году может сократиться вдвое. "Если мы посмотрим в наше будущее, то сейчас у нас 330 тыс. сотрудников, но в 2025 году, я думаю, мы будем иметь половину из них", - отметил тогда Греф. Он уточнил, что сокращение штата будет связано с предстоящей digital-трансформацией банка, то есть с переводом услуг в цифровую сферу.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
14 мнений
Клерк
Старый ворчун

Gaz_21, Вы писали:

Первый звоночек о том, что Сбер обанкротится)))))) 

Никогда он не обанкротится. Может прекратить выдавать нам наши деньги (как уже бывало), но это наши проблемы, а не банка.


А насчет сокращения - Греф действительно много чего на компьютеры перекладывает.


Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

А когда-то руководители гордились тем, что создают рабочие места.

 Ну, это несложно.

Регистрируете с приятелем ООО, один копает ямы, другой их закапывает, и оба гордитесь, что создали рабочие места.


Клерк
yante
, Новороссийск
  Знаем мы эти "сокращения" - организуют "дочку", туда переведут всех ( как уже было сделано с ИТ-шниками ), будут переводить деньги той "дочке", а она уже, потратив часть денег на "собственные нужды" остатки будут "распределять" между теми, кто еще останется работать :)
 Такая же ситуация, насколько я знаю, с уборщицами в нашей ИФНС, и во многих других местах... :) 
Клерк
Старый ворчун

yante, Вы писали:

  Знаем мы эти "сокращения" - организуют "дочку", туда переведут всех ( как уже было сделано с ИТ-шниками ), будут переводить деньги той "дочке", а она уже, потратив часть денег на "собственные нужды" остатки будут "распределять" между теми, кто еще останется работать :)
 Такая же ситуация, насколько я знаю, с уборщицами в нашей ИФНС, и во многих других местах... :) 

Ну да. Резко повышается производительность труда в конторах, которым важны не реальные деньги, а "показатели".


Аватар
Аноним
, Москва

Старый ворчун, Вы писали:

Gaz_21, Вы писали:

Первый звоночек о том, что Сбер обанкротится)))))) 

А насчет сокращения - Греф действительно много чего на компьютеры перекладывает.


 Лучше всего самого Грефа на компьютер переложить.

Люди которым это нравится
Новости директору
 
Греф купил облигации первого выпуска ОФЗ для населения
 
Новости директору
 
Грефу не нравятся трудовые книжки
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № ММВ-20-20/96@ от 27.06.2017»
вчера, 23:34
Аноним прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № ММВ-20-20/96@ от 27.06.2017»
вчера, 23:11
Аноним прокомментировал материал «Работающий пенсионер без зарплаты не имеет права на индексацию пенсии»
вчера, 20:23
Аноним прокомментировал материал «ПФР рекомендует заранее заботиться об оформлении будущей пенсии»
вчера, 19:41
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 19:28
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 15:48
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 14:39
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
вчера, 14:37
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
вчера, 14:37
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
вчера, 14:36
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
вчера, 14:18
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Что случилось с ICQ, Winamp и другими популярными программами из прошлого.»
вчера, 13:43
Аноним прокомментировал материал «Введение онлайн-касс вынудит мелкий бизнес уйти в тень. Так уже было с ЕГАИС»
вчера, 13:21
Аноним прокомментировал материал «УФНС по Омской области отвечает на вопросы плательщиков земельного налога»
вчера, 13:15
Аноним прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
вчера, 13:12
Аноним прокомментировал материал «Пять причин оформить электронный больничный: мнение ФСС»
вчера, 12:54
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
вчера, 12:32
Аноним прокомментировал материал «На какие льготы по налогу на имущество вправе рассчитывать пенсионеры»
вчера, 11:55
Клерк
yante прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 11:50
Аноним прокомментировал материал «Обособленные подразделения»
вчера, 09:18
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 09:12
Аноним прокомментировал материал «Глава ФНС лично распорядился не штрафовать тех, кто не успел купить фискальный накопитель для ККТ»
вчера, 06:36
Аноним прокомментировал материал «Силуанов: снижение тарифа взносов выведет зарплату из тени»
вчера, 02:09
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 00:29
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения»
вчера, 00:12
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения»
вчера, 00:09
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения»
23:59
Аноним прокомментировал материал «БАШЭНЕРГОБАНК»
22:27
Аноним прокомментировал материал «Сбербанк сократит количество бухгалтеров в три раза»
22:18
Аноним прокомментировал материал «200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»»
21:28
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «Сбербанк сократит количество бухгалтеров в три раза»
21:20
Аноним прокомментировал материал «Что случилось с ICQ, Winamp и другими популярными программами из прошлого.»
20:31
Аноним прокомментировал материал «Что случилось с ICQ, Winamp и другими популярными программами из прошлого.»
20:29
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
20:09
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
20:01
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
19:57
еще
 