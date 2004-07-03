Сбербанк сократит количество бухгалтеров в три раза

Сбербанк России в будущем сократит количество бухгалтеров в штате в 3 раза - до 500 человек, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на лекции в Екатеринбурге.



"В Сбербанке работало 33 тыс. бухгалтеров, на сегодняшний день у нас их работает 1,5 тыс., а будет работать 500 человек", - отметил Греф. Срок сокращения штата бухгалтеров топ-менеджер не уточнил, пишет Интерфакс. Он рассказал, что также будет уменьшаться штат андеррайтеров: их численность в течение трех лет сократится с 4,5 тыс. до 1,5 тыс. человек.



"В Сбербанке 6 лет назад в бэк-офисе работало 59 тыс. человек, сегодня работает 12 тыс., в 2018 году будет работать 5 тыс. человек. По нашим оценкам, еще через 3 года будет работать в лучшем случае 1 тыс.", - рассказал топ-менеджер.



В январе финансист говорил, что общее число сотрудников группы Сбербанка к 2025 году может сократиться вдвое. "Если мы посмотрим в наше будущее, то сейчас у нас 330 тыс. сотрудников, но в 2025 году, я думаю, мы будем иметь половину из них", - отметил тогда Греф. Он уточнил, что сокращение штата будет связано с предстоящей digital-трансформацией банка, то есть с переводом услуг в цифровую сферу.